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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Wohnanwesen in Mainzer Oberstadt - Bargeld und Schmuck entwendet

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Wochenende kam es in der Welschstraße in der Mainzer Oberstadt zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Entwendet wurden unter anderem Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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