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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchte gewaltsame Öffnung eines Zigarettenautomaten in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 03.35 Uhr versuchten zwei unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten im Bereich der Bahnstraße gewaltsam zu öffnen. Dabei nutzten sie vermutlich unerlaubte (Silverster-)Pyrotechnik. Eine aufmerksame Anwohnerin vernahm einen lauten Knall und konnte zwei Personen wahrnehmen, die sich zunächst an dem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Kurze Zeit später flüchteten die beiden Personen in Richtung der Straße Am Mühlenteich. Auffällig war hierbei, dass die Personen einen Kinder-Swimmingpool mit sich führten. Da die gewaltsame Öffnung nicht gelang, wurde keine Tatbeute gemacht. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Beide Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 175 cm groß
   - schwarz gekleidet

Zeugen, die in der Zeit etwas Ungewöhnliches beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 0 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
EPHK Nowak
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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