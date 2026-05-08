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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz nach versuchter gefährlicher Körperverletzung in der Mainzer Altstadt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 13:45 Uhr in der Mainzer Altstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Hintergrund war eine versuchte gefährliche Körperverletzung am Münsterplatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen zog ein Mann ohne festen Wohnsitz ein Messer und führte Stichbewegungen in Richtung eines Passanten aus. Verletzt wurde dabei niemand. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, konnte jedoch kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung im Bereich der Kaiserstraße durch Polizeikräfte festgestellt und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle wurde das beschriebene Messer aufgefunden und sichergestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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