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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchtes Raubdelikt in Mainz - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Donnerstagmorgen, 07.05.2026, gegen 08:50 Uhr, kam es in der Lennebergstraße in Mainz-Gonsenheim zu einem versuchten Raubdelikt, bei dem ein 59-jähriger Mainzer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten zwei bislang unbekannte Täter an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Lennebergstraße. Nachdem der Geschädigte die Tür geöffnet hatte, verschafften sich beide Männer Zutritt zu dem Anwesen und begaben sich in den Flur des Hauses.

Dort bedrohten die unbekannten Täter den Geschädigten mit einer Waffe und schlugen ihn zu Boden. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.	Täter:
-	männlich
-	etwa 25 bis 30 Jahre alt
-	ca. 175 cm groß, sportliche Statur
-	dunkle Haare
-	dunkel beziehungsweise schwarz gekleidet
-	trug vermutlich eine schwarze Wollmütze
-	führte eine schwarze Waffe mit sich
-	möglicherweise Dreitagebart,
-	keine Brille

Zu dem zweiten Täter liegt bislang lediglich vor, dass dieser dunkel gekleidet gewesen sein soll.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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