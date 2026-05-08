Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Bus und Pkw in Mainz-Weisenau

Mainz (ots)

Am Donnerstagvormittag, 08.05.2026, kam es gegen 10:45 Uhr im Bereich Wormser Straße/Ecke Jakob-Anstatt-Straße an der Haltestelle "Synagoge" im Mainzer Stadtteil Weisenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Der 61-jährige Fahrer des Pkw wurde hierbei leicht verletzt. Ebenfalls wurde ein weiblicher Busfahrgast leicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich insgesamt vier Fahrgäste im Bus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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