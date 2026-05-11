Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 24-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Mainz-Altstadt (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, gegen 11:20 Uhr fiel einer Streife in der Rheinstraße in der Mainzer Altstadt ein Pkw auf, der durch seine Fahrweise Aufmerksamkeit erregte.

Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der 24-jährige Fahrzeugführer Auffälligkeiten, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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