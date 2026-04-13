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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Bad Kreuznach - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 90-Jährigen

Bad Kreuznach (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von Montag, 13.04.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117703/6254641.

Die als vermisst gemeldete 90-Jährige konnte im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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