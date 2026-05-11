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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Taschendiebstähle in der Mainzer Innenstadt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, kam es in der Mainzer Innenstadt zu mindestens zwei Taschendiebstählen.

Gegen 12:30 Uhr, kam es in der Mainzer Altstadt zu einem Geldbörsendiebstahl zum Nachteil einer 90-jährigen Frau. Die Geschädigte hielt sich zum Tatzeitpunkt auf dem Wochenmarkt auf und wurde während eines Einkaufs kurz abgelenkt. In diesem Zusammenhang wurde ihr unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Entwendet wurden unter anderem Bargeld sowie persönliche Dokumente und Bankkarten. Es liegt die Personenbeschreibung einer möglichen Tatverdächtigen vor: Ca. 30 Jahre alt, schlank, mit kurzen blonden Haaren und hellem Oberteil.

Ein weiterer Fall ereignete sich 15:00 Uhr im Bereich Große Bleiche. Eine 62-jährige Frau bemerkte nach dem Besuch mehrerer Geschäfte, dass ihre Geldbörse aus der Umhängetasche entwendet worden war. In dieser befanden sich unter anderem Ausweisdokumente, Bankkarten und Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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