Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl eines VW Bulli

Gelsenkirchen (ots)

Der Ehemann der Halterin eines schwarzen VW Bulli aus Gelsenkirchen staunte am Freitag, 17.04.2026, nicht schlecht, als er von der Arbeit nach Hause kam. Der VW Bulli seiner Frau stand nicht mehr an seinem Platz am Eindecker Weg in der Feldmark. Die Halterin, welche sich zu Hause befand, hatte das Fahrzeug einige Tage nicht genutzt und selbst gar nicht bemerkt, dass der Wagen nicht mehr an seinem Stellplatz stand. Der VW Bulli T6 ist schwarz und hat ein Kennzeichen mit Bochumer Stadtkennung. Im Fahrzeug befand sich zudem Angelzubehör.

Wer kann Angaben zu verdächtigen Feststellungen im Zeitraum von Donnerstag, 16.04.2026, 22:00 Uhr und Freitag, 17.04.2026, 15:00 Uhr oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen?

Zeugen melden sich bitte zu Geschäftszeiten beim zuständigen Kommissariat KK 22 unter 0209-365-8212 oder jederzeit bei der Kriminalwache unter 0209-365-8240.

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