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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Firmengebäude im Gewerbegebiet in Mainz-Hechtsheim

Mainz-Hechtsheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 08.05.2026, 16:00 Uhr, und Montag, 11.05.2026, 07:15 Uhr, kam es im Gewerbegebiet in Mainz-Hechtsheim zu einem Einbruch in ein Firmengebäude.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Büroräume. Hierbei wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand unter anderem ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Zudem entstand Sachschaden an Fenstern und Türen.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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