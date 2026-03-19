Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Werkzeug aus Transporter gestohlen

Meppen (ots)

Zwischen Dienstag, 17. März 2026, 14:50 Uhr, und Mittwoch, 18. März 2026, 07:08 Uhr, kam es in der Mozartstraße (Höhe Hausnummer 70) in Meppen zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug.

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem Citroën Jumper diverses Werkzeug, darunter zwei Stichsägen, einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, einen Staubsauger sowie eine Werkzeugkiste. Auffällig: Am Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist derzeit noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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