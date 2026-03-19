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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Diesel von Baustelle gestohlen

Laar (ots)

Zwischen Dienstag, 17. März 2026, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 18. März 2026, 06:30 Uhr, kam es an der Aatalstraße in Laar zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Tanks von zwei Baggern auf einer Baustelle und entwendeten insgesamt rund 380 Liter Diesel. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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