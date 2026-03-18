Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrraddiebstähle am Stadtring - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Dienstag, 17. März 2026, zwischen 21:20 Uhr und 22:20 Uhr, kam es im Bereich Stadtring (Toom/Kaufland/WellYou) in Nordhorn vermutlich zu zwei Fahrraddiebstählen.

Ein Geschädigter hatte sein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Giant vor einem Fitnessstudio abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert. Als er zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden.

Zeitgleich wurde ein männlicher Täter mit Mütze und auffälligen Gesichtstattoos beobachtet, der mit einem Fahrrad aus Richtung Kaufland in Richtung Innenstadt fuhr. Zudem sollen zwei Personen den Mann zunächst zu Fuß verfolgt haben, da er offenbar kurz zuvor ein Fahrrad entwendet hatte.

Die Polizei bittet insbesondere diese beiden Personen, sich zu melden, da sie wichtige Hinweise geben könnten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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