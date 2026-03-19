Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Einfamilienhaus

Nordhorn (ots)

Zwischen Samstag, 14. März 2026, 05:30 Uhr, und Deinstag, 17. März 2026, 15:15 Uhr, kam es in der Ernststraße in Nordhorn zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei entwendeten sie u.a. Bargeld.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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