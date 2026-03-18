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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Gartenzaun beschädigt, Verursacher flüchtet

Neuenhaus (ots)

Zwischen Donnerstag, 12. März 2026, 08:00 Uhr, und Freitag, 13. März 2026, 08:00 Uhr, kam es in der Gerdastraße in Neuenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mutmaßlich beim Wenden einen Gartenzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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