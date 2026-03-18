Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht am Stadtring

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, 18. März 2026, gegen 04:15 Uhr, kam es am Stadtring in Nordhorn im Bereich der Kreuzung zur Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Stadtring in Richtung Frensdorfer Ring und kollidierte auf einer Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen. Anschließend hielt er im Bereich einer Bushaltestelle an der Bahnhofstraße an, überprüfte sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt danach unerlaubt in Richtung Denekamper Straße fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine dunkle, vermutlich schwarze Limousine handeln. Der Fahrer wird als

- männlich

- etwa 30 bis 40 Jahre alt

- korpulent

- dunkler Hauttyp

beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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