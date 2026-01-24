PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Korrekturmeldung: Erfolgreicher Einsatz im Fußballfanreiseverkehr in Hamburg, kräfteeffizient, kooperativ und sicher

Hamburg (ots)

In der heute veröffentlichten Pressemitteilung "Erfolgreicher Einsatz im Fußballfanreiseverkehr in Hamburg, kräfteeffizient, kooperativ und sicher" zum Derby

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/6203001

wurde versehentlich der S- Bahnhaltepunkt Stellingen genannt. Richtig ist der S- Bahnhof Reeperbahn.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Hannover
Möckernstraße 30
30163 Hannover
Britta Sell
E-Mail: presse.hannover@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

