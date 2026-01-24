Bundespolizeidirektion Hannover
BPOLD-H: Korrekturmeldung: Erfolgreicher Einsatz im Fußballfanreiseverkehr in Hamburg, kräfteeffizient, kooperativ und sicher
Hamburg (ots)
In der heute veröffentlichten Pressemitteilung "Erfolgreicher Einsatz im Fußballfanreiseverkehr in Hamburg, kräfteeffizient, kooperativ und sicher" zum Derby
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/6203001
wurde versehentlich der S- Bahnhaltepunkt Stellingen genannt. Richtig ist der S- Bahnhof Reeperbahn.
Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
