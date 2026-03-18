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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim
Schüttorf - Serie von Pkw-Aufbrüchen - Polizei prüft Zusammenhang

Bad Bentheim / Schüttorf (ots)

In der Nacht von Montag, 16. März 2026, auf Dienstag, 17. März 2026, kam es in Bad Bentheim und Schüttorf zu mehreren Aufbrüchen von Pkw. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

In der Lütterstiege in Bad Bentheim wurden zwischen 17:00 Uhr und 07:00 Uhr die Scheiben eines grauen VW Polo beschädigt. Das Handschuhfach wurde durchsucht, entwendet wurde nichts.

In der Goethestraße in Bad Bentheim schlugen unbekannte Täter zwischen 22:00 Uhr und 05:42 Uhr bei insgesamt drei Fahrzeugen die Scheiben ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Betroffen waren ein grauer Mitsubishi Colt, ein BMW 4er sowie ein schwarzer Nissan Juke. Nach ersten Erkenntnissen wurde in einem Fall Diebesgut erlangt, die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Auch in der Siemensstraße in Schüttorf kam es zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr zu mehreren Taten. Dort wurden insgesamt vier Fahrzeuge angegangen, bei drei Pkw die Scheiben eingeschlagen. In einem Fall konnte eine Geldbörse samt Ausweisen und Bargeld entwendet werden. Betroffen waren unter anderem ein Citroën C2, ein Ford C-Max, ein Ford Fiesta sowie ein Ford Kuga.

Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach und prüft, ob es sich um eine zusammenhängende Serie handelt.

Wichtiger Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück, auch nicht für kurze Zeit. Selbst geringe Beute kann Täter dazu veranlassen, erheblichen Schaden zu verursachen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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