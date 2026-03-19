Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unbefugtes Eindringen in städtische Unterkunft

Nordhorn (ots)

Zwischen Mittwoch, 11. März 2026, 15:00 Uhr, und Mittwoch, 18. März 2026, 15:30 Uhr, kam es in der Tannenstraße in Nordhorn zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter beschädigten gewaltsam die Eingangstür und verschafften sich so Zutritt zu einer Wohnung innerhalb einer städtischen Unterkunft.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Räumlichkeiten jedoch nicht durchsucht, und es liegen keine Hinweise auf entwendete Gegenstände vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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