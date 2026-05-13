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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Straßenbahn in Mainz

Mainz (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026, kam es gegen 17:00 Uhr in der Mainzer Innenstadt zu einem Taschendiebstahl in einer Straßenbahn der Linie 53.

Eine 80-jährige Frau bemerkte nach dem Aussteigen das Fehlen ihres Geldbeutels. Dieser hatte sich zuvor in ihrer verschlossenen Handtasche befunden, die sie während der Fahrt am Körper getragen hatte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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