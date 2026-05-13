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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebe stehlen Parfüm-Tester in der Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026, kam es gegen 18:40 Uhr in einem Geschäft in der Schusterstraße in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl.

Zwei männliche Beschuldigte wurden durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie Parfüm-Tester entwendeten und das Geschäft verlassen wollten. Durch alarmierte Polizeikräfte konnten die Männer noch vor dem Ausgang gestellt werden. Das Diebesgut wurde bei den Beschuldigten aufgefunden.

Einer der Männer gab an, davon ausgegangen zu sein, dass die Tester kostenlos mitgenommen werden dürften, da diese nicht verpackt gewesen seien.

Gegen die Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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