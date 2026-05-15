Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannter Täter greift Straßenbahnfahrer in Mainz-Marienborn an

Mainz (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 15.05.2026, gegen 03:40 Uhr, kam es in einer Straßenbahn der Linie 53 im Bereich der Achardstraße in Mainz-Marienborn zu einem Übergriff auf einen Straßenbahnfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte ein bislang unbekannter Fahrgast den 62-jährigen Straßenbahnfahrer zunächst verbal, weil er mutmaßlich eine Straßenbahnhaltestelle verpasst habe. Im weiteren Verlauf griff der Mann den Fahrer an, als dieser versuchte, den Mann aus der Bahn zu verweisen. Hierbei schlug er dem Geschädigten auf den Hinterkopf, drückte ihn zu Boden und würgte ihn am Hals.

Nach der Tat flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Kardinal-Van Galen-Straße.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. Mitte 20 Jahre alt - etwa 170 cm groß - athletische Statur - europäischer Phänotyp - schulterlange, lockige, dunkle Haare - schwarze Jacke - weiße Sneaker der Marke Ralph Lauren

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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