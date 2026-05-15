Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus in Ober-Olm

Ober-Olm (ots)

Am Donnerstag, 14.05.2026, zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Rabenkopf" in Ober-Olm zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter hebelten im rückwärtigen Bereich des Anwesens eine Terrassentür im Kellergeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zum Anwesen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten in allen Geschossen. Entwendet wurden unter anderem Schmuck und Bargeld.

Die Ermittlungen dauern an.

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