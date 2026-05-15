Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten im Bereich Heiligkreuzweg

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es im Bereich Mainz-Heiligkreuzweg / Emy-Roeder-Straße / Hechtsheimer Straße / Alte Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Ein 47-jähriger Fahrer befuhr den Heiligkreuzweg aus Richtung Mainz-Weisenau kommend und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Emy-Roeder-Straße überqueren. Eine 21-jährige Fahrerin kam aus der Gegenrichtung und wollte nach links abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Nach bisherigen Zeugenaussagen soll der geradeausfahrende Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich eingefahren sein und möglicherweise eine rote Ampel missachtet haben.

Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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