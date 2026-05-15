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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung am Rheinufer in Mainz

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 14.05.2026, gegen 20:50 Uhr, kam es am Rande der Veranstaltung "Weinufer" im Bereich des Adenauerufers in Mainz zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 49-jährigen Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen verweigerte eine bislang unbekannte Person die Zahlung der Toilettengebühr und trat der Geschädigten im weiteren Verlauf in den Bauch. Anschließend flüchtete die Person in Richtung Kaiserstraße.

Die Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen.

Die unbekannte Person wird als männlich, etwa 1,65 Meter groß und von stämmiger Statur beschrieben.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Tatgeschehen und dem Täter.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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