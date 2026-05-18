Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Einkaufsladen in Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Am Samstagvormittag, 16.05.2026, kam es gegen kurz nach 10:00 Uhr in einem Ladengeschäft in der Großen Bleiche in der Mainzer Innenstadt zu einem Taschendiebstahl.

Eine 74-jährige Frau stellte während ihres Einkaufs fest, dass ihre Geldbörse aus dem vorderen Fach ihres mitgeführten Rucksacks entwendet worden war.

In der Geldbörse befanden sich unter anderem persönliche Dokumente, Bankkarten sowie Bargeld.

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