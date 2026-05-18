Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bedrohung nach Streit zwischen Hundebesitzern - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Samstagmittag, 16.05.2026, kam es gegen 13:50 Uhr auf einem Feldweg im Bereich der Laubenheimer Höhe in Mainz zu einer Bedrohung zwischen zwei Hundebesitzern.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer zunächst in einen verbalen Streit, nachdem die Hunde eines Beteiligten auf die Hündin des anderen zuliefen. Im weiteren Verlauf soll der bislang unbekannte Mann ein Messer gezogen und den 32-jährigen Geschädigten bedroht haben. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 45 Jahre alt - graue Haare und grauer Bart - trug Cappy und Sonnenbrille - unterwegs mit einem Fahrrad samt gelbem Anhänger, in dem sich zwei französische Bulldoggen befanden

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell