LPI-J: Kollision mit Fußgänger endet glimpflich
Jena (ots)
Eine 22-Jährige fuhr am Montagabend mit ihrem Citroen von einem Parkplatz an einem Supermarkt am Salvador-Allende-Platz los. Als die junge Frau nach links in die Erlanger Allee einbiegen möchte, übersieht sie mutmaßlich einen 77-Jährigen der gerade die Straße überquert und kollidiert mit diesem. Die beiden Personen warteten gemeinsam auf einen hinzugerufenen Rettungswagen. Der ältere Mann verletzte sich am Kopf und wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.
