LPI-J: Kollision mit Fußgänger endet glimpflich

Weimar (ots) - Ein 26-Jähriger stieg am Sonntagabend am Hauptbahnhof aus einem Linienbus aus, dabei wurde er von einem Mann angerempelt, dieser ging dann immer weiter auf den jungen Mann zu. Da er sich bedrängt fühlte schubste er den Unbekannten zurück. Daraufhin zog dieser ein Messer und hielt es vor seinem Körper und bedrohte den 26-Jährigen. Kurz darauf wandte er sich ab und lief in den Bahnhof. Im Nachgang informierte der Geschädigte die Polizei. Diese nahm eine ...

