POL-NMS: 20260515-2-PDNMS-Behebung technische Störung Polizei Neumünster
Neumünster (ots)
Die technische Störung beim 1. Polizeirevier Neumünster sowie dem Standort der Direktion Neumünster in der Alemannenstraße konnte im Lauf des Tages vom 15.05.2026 behoben werden. Die Polizei Neumünster ist für alle Bürgerinnen und Bürger wieder wie gewohnt erreichbar.
Wir danken für das Verständnis.
Polizeidirektion Neumünster
Constanze Becker
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