Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260514-1-PDNMS-Technische Störungen bei der Polizei Neumünster

Neumünster (ots)

Derzeit, 14.05.2026, kommt es zu einem Ausfall der Telefonanlage beim 1. PR Neumünster sowie der Kriminalpolizei Neumünster, dem Verkehrsüberwachungsdienst und den Stabsbereichen der Polizeidirektion Neumünster.

Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten bei Dringlichkeit die 110 anzurufen. Es besteht derzeit keine andere Möglichkeit, die Dienststellen am Standort der Altonaer Straße und der Alemannenstraße zu erreichen.

Weiterhin ist die Möglichkeit der Anzeigenaufnahme bei den genannten Dienststellen derzeit nur sehr eingeschränkt möglich. Die Polizei bittet darum, die Dienststelle nur bei Akutfällen aufzusuchen. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit der Onlineanzeige.

An der Behebung der Störung wird gearbeitet. Die Reparaturen könnten jedoch möglicherweise bis Montag, 18.05.2026 andauern. Sobald die Störungen beseitigt sind, wird umgehend darüber informiert.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

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