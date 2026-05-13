Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260513-1-PDNMS-Update - Ermittlung eines Beschuldigten nach zwei Raubüberfallen auf dem Schulweg in Bordesholm

Bordesholm / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Bezug Pressemeldung:

20260416-1-Zeugenaufruf nach Raubtat auf Schulweg in Bordesholm 20260123-2-Zeugenaufruf nach Raubtat in Bordesholm

Im Januar und April 2026 kam es zu zwei Raubtaten zum Nachteil von Schülerinnen in Bordesholm.

Am 20.01.2026 wurde eine 14-jährige auf dem Weg nach Hause von der Schule von einem entgegenkommenden Fahrradfahrer gestoppt und es kam zu einem Gerangel. Im Zuge dessen wurde ihr das Handy geraubt und der Täter flüchtete.

Am 15.04.2026 wurde eine Schülerin auf dem Weg zur Schule von einer unbekannten Person von hinten gepackt und zu Boden gerissen. Anschließend wurde ihr die Umhängetasche entrissen.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Neumünster erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 17-jährigen Deutschen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel hat das Amtsgericht Kiel einen Durchsuchungsbeschluss betreffend den Beschuldigten erlassen, der nunmehr an dessen Wohnanschrift umgesetzt worden ist. Hier konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden.

Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

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