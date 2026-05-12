Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260512-2-PDNMS-Neumünster: Zum 14. Mal ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Neumünster (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle an der A 7 wurde gestern ein Autofahrer kontrolliert, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die eingesetzten Beamten mussten feststellen, dass der Mann schon diverse Male mit dieser Straftat aufgefallen war.

Gestern Mittag (11.05.26) war eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Neumünster auf der A7 Richtung Norden in Höhe Neumünster unterwegs. Gegen 12:45 Uhr entschlossen sich die Beamten zur Kontrolle eines Opel und stoppten diesen dann vor ihrem Revier.

In dem Auto befanden sich insgesamt sechs Personen, darunter vier nicht richtig gesicherte Kinder. Ein vierjähriges Kind saß ohne Kindersitz und unangeschnallt auf dem Beifahrersitz. Bei der Überprüfung des Fahrers, eines 24-jährigen Ukrainers aus der Nähe von Nortorf, wurde festgestellt dass dieser keinen Führerschein hat. Ermittlungen ergaben, dass der Mann deswegen schon 14 mal von der Polizei gestoppt worden ist.

Das Auto blieb auf dem Hof der Autobahnpolizei stehen, der Schlüssel wurde sichergestellt. In einem erneuten Strafverfahren werden die Ermittler die Einziehung des Opel bei der Staatsanwaltschaft Kiel anregen.

Kai Kröger

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