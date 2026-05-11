Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260511-2-PDNMS-Verkehrsunfall mit brennendem Fahrzeug auf der A7

A7/Quickborn (ots)

Am 09.05.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A7 zwischen Quickborn und Schnelsen Nord. Hierbei brannte ein Fahrzeug aus. Im weiteren Verlauf des Staus kam es zu weiteren Verkehrsereignissen.

Am Samstag Abend gegen 22:30 Uhr ereignete sich auf der A7 zwischen dem Rastplatz Holmmoor-West und der Anschlussstelle Schnelsen Nord in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 48-jähriger Ukrainer fuhr mit seinem PKW Ford auf einen vorausfahrenden Skoda einer 48-jährigen Fahrzeugführerin auf.

Der Ford brannte in der Folge vollständig aus. Beide Fahrzeugführer, die sich jeweils alleine im Fahrzeug befanden, blieben unverletzt.

Bei dem Fahrzeugführer des Ford konnte ein Atemalkoholwert von über drei Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Durch eine Spezialfirma erfolgte die Fahrbahnreinigung .

Im dadurch entstandenen Rückstau ereigneten sich unterdessen weitere Vorfälle.

Der Fahrzeugführer eines Mercedes-Sprinters folgte nicht den Anweisungen der in der Absperrung eingesetzten Beamten. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weiterhin kollidierte ein Rettungswagen beim Durchfahren der Rettungsgasse mit einem VW Multivan. Hier blieb es glücklicherweise bei einem Blechschaden.

Ein weiterer Fahrzeugführer, welcher die Absperrung der Polizeibeamten durchfuhr, konnte im weiteren Verlauf in Hamburg angetroffen und kontrolliert werden. Hier konnte bei dem 25-jährigen Deutschen ein Atemalkoholwert von über einem Promille festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt war die A7 in diesem Bereich bis kurz nach 03:00 Uhr am 10.05.2026 gesperrt.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

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