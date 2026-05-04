Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260504-2-PDNMS-Verkehrsgeschehen A7

A7 (ots)

Am ersten Mai-Wochenende kam es zu mehreren Unfällen auf der A7.

Am 01.05.2026 wurden die Beamten des Polizeiautobahn-und Bezirksreviers Mitte gegen 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A7 zwischen Hennstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen entsandt. In Fahrtrichtung Norden hatte sich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Autobahn musste hierfür zwischen 11:50 Uhr und 14:10 Uhr teilweise voll- bzw. teilgesperrt werden. Der Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

Am 02.05.2026 gegen 10:45 Uhr ereignete sich auf der A7 zwischen Großenaspe und Neumünster-Süd ein weiterer Verkehrsunfall. In Fahrtrichtung Norden verunfallte zunächst ein Fahrzeug allein beteiligt und kam zum Stillstand auf dem linken Fahrstreifen. Ein dahinter fahrendes Fahrzeug konnte rechtzeitig bremsen, wurde jedoch durch das wiederum dahinter fahrende Fahrzeug auf das verunfallte Fahrzeug geschoben, so dass drei Fahrzeuge kollidierten. Der Fahrer und die Beifahrerin des dritten Fahrzeuges werden schwer verletzt, der Fahrer des ersten Unfalls leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme bis 12:45 Uhr gesperrt werden.

Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Unfall. Hier fuhr ein Motorradfahrer auf das Stauende auf. Auch dieser wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Ebenfalls am 02.05.2026 gegen 18:15 Uhr brannte ein Daimler-Benz auf dem Standstreifen auf der A 7 zwischen Holmmoor-West und Schnelsen Nord in Fahrtrichtung Süden. Es wurden keine Personen verletzt. Zwischenzeitlich fing auch die angrenzende Böschung und der Grünstreifen Feuer. Beide Feuer konnten bis 19:00 Uhr durch die Feuerwehr gelöscht werden. Während der Einsatzes musste die Fahrbahn vollständig gesperrt werden. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Am 03.05.2026 gegen 18:30 Uhr verunglückte auf der A 7 zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe in Fahrtrichtung Norden ein 56-jähriger Fahrer eines Mazdas. Er kollidierte mit einer Sattelzugmaschine, indem er auf diese auffuhr. Der Fahrer verstarb aufgrund der Verletzungen noch am Unfallort. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme bis 21:30 Uhr voll-bzw. teilgesperrt. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

Constanze Becker

PD Neumünster, Pressesprecherin

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