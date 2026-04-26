Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: tödlicher Verkehrsunfall

Gießen (ots)

Lahntal-Goßfelden:

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 26.04.2026, gg. 01:56 Uhr auf der Bundesstraße B 252 zwischen der Anschlussstelle Wetter und dem Kreisverkehr Goßfelden. Gem. derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 18-Jähriger aus Fronhausen mit seinem Pkw Opel die Bundesstraße von Wetter kommend in Richtung Goßfelden. Im Fahrzeug befanden sich noch ein 19-jähriger Beifahrer aus Weimar/L. und ein 18-jähriger Fondinsasse aus Weimar/L. Der Pkw kam im Bereich der Unfallstelle aus derzeit ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die beiden Fahrspuren der Gegenfahrbahn, überschlug sich, kollidierte an der Leitplanke der Gegenfahrbahn und kam zum Stillstand. Das Trümmerfeld zog sich über mehrere hundert Meter. Der 18-Jährige Fondinsasse wurde infolge des Unfallgeschehens aus dem Fahrzeug geschleudert. Er wurde unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier erlag er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen und verstarb. Der Pkw-Fahrer und der Beifahrer wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert und aufgenommen. Zunächst wurden Hinweise auf eine mögliche weitere Person im Unfallfahrzeug bekannt. Intensive Suchmaßnahmen und Ermittlungen führten jedoch nicht zum Auffinden weiterer Unfallbeteiligter. Zahlreiche Einsatzkräfte der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei waren im Einsatz. Die Bundesstraße 252 musste im betroffenen Bereich für ca. 5 Stunden voll gesperrt werden. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Neben der polizeilichen Unfallaufnahme wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlung mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Sollten Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, so werden sie gebeten sich bei der Polizeistation in Marburg (Tel. 06421/406-0) zu melden.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

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