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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Korrektur Landkreis Gießen: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Gießen (ots)

Wettenberg, Krofdorf-Gleiberg:

Am Samstag, 25.04.2026, gg. 16.40 Uhr kam es zu einem Vollbrand eines Holzunterstandes. Die jeweils links und rechts direkt angebauten Wohngebäude wurden im Bereich der Fassaden und der Dächer in Mitleidenschaft gezogen. Infolge der Brandschäden und der Löscharbeiten sind die Wohngebäude aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 23:00 Uhr an. Personen kamen nicht zu schaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 250.000 EUR geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Zur Brandbekämpfung waren temporär bis zu 130 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Rodheimer Straße war für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

In der ursprünglich veröffentlichen Meldung wurde der Vollbrand einer Scheune gemeldet. Tatsächlich handelte es sich um einen Holzunterstand in Vollbrand.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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