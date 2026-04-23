Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Vermisster 13-Jähriger aus Laubach wohlbehalten angetroffen

Gießen (ots)

Der seit Samstag, 18. April 2026 vermisste 13-Jährige aus Laubach konnte durch eine Polizeistreife wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurück genommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder des ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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