Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260504-1-pdnms Zeugen nach Umweltverschmutzung in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 30.04.2026 zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr kam es zu einer nicht unerheblichen Verschmutzung von Fahrbahnen in Eckernförde, vermutlich hatte ein PKW erhebliche Mengen an Öl verloren und war mit diesem defekten Fahrzeug durch die Stadt gefahren.

Eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Eckernförde stellte diese Ölspur zuerst im Bereich der B 76 in Eckernförde fest. Die ca. 20 cm breite Ölspur ging anschließend in der Preußerstraße weiter. In dem dortigen Wendekreis dürfte das defekte Auto angehalten haben, da sich dort an einer Stelle eine ca. 3 qm große Öllache gebildet hatte.

Der Verursacher fuhr von dort aber trotzdem weiter in Richtung Innenstadt. In Höhe der Straße Exer bog das Fahrzeug auf den Parkplatz neben dem Stadthotel ab. Auch dort dürfte das Fahrzeug kurzfristig gestanden haben, da auch dort eine Öllache zu erkennen war. Da von dem Parkplatz keine weitere Ölspur fortführte, das defekte Fahrzeug aber auch nicht mehr dort vor Ort stand, wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug dort entweder von einem Abschlepper oder einem privaten Trailer abgeholt wurde.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer kann Angaben zu dem defekten Fahrzeug machen ? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des defekten Fahrzeuges geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Gruß

Sönke Petersen

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