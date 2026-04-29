Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260429-1-pdnms Schwertransport auf B 430 mit Defekt liegengeblieben, Vollsperrung B 430 Höhe Aukrug

B 430 Höhe Aukrug (ots)

Am 29.04.2026 um 04.05 Uhr musste die B 430 in Höhe Aukrug komplett gesperrt werden, ein Schwertransporter hatte sich dort festgefahren. Aufgrund eines Reifenplatzers hatte sich ein Schwertransport mit zwei Achsen festgefahren, der Schwertransporter hatte Flügel für den Windpark in Aukrug geladen. Dieser Flügel ragte ca. 10 Meter in die Fahrbahn der B 430 hinein, daher musste die B 430 voll gesperrt werden, eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet. Es wird vermutlich den ganzen Tag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch die Sperrung kommen, da die Bergung des Transporters erheblich Zeit in Anspruch nehmen wird.

Gruß

Sönke Petersen

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