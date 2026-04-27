Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260427-3-PDNMS-Fahrzeug fährt nach Flucht vor der Polizei gegen Hauswand

Neumünster (ots)

Am 26.04.2026 sollte durch eine Funkstreifenbesatzung ein Fahrzeug kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer entzog sich der Kontrolle. Bei der anschließenden Flucht verunfallte das Fahrzeug.

Gestern Morgen gegen 03:00 Uhr sollte ein Fahrzeug durch eine Funkstreifenbesatzung des 1. PR Neumünster auf dem Großflecken anlassunabhängig kontrolliert werden.

Der Fahrzeugführer entzog sich der Kontrolle und flüchtete über die Straßen Am Teich und Schleusberg in die Ehndorfer Straße, wo er schließlich bei einer Kollision mit einer Hauswand verunfallte.

Der Fahrer wurde hierbei verletzt, wurde jedoch durch einen eingesetzten Rettungswagen lediglich ambulant behandelt.

An dem Fahrzeug waren entwendete Kennzeichen angebracht.

Da bei dem 18-jährigen deutschen Fahrzeugführer, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, Atemalkohol festgestellt wurde und der Verdacht auf die Einnahme von Betäubungsmitteln bestand, wurde auf dem 1. PR Neumünster eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er entlassen.

Ihn erwarten nun Strafverfahren bezüglich des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, illegalem Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl und Urkundenfälschung.

Constanze Becker

Polizeidirektion Neumünster

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