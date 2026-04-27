PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260427-3-PDNMS-Fahrzeug fährt nach Flucht vor der Polizei gegen Hauswand

Neumünster (ots)

Am 26.04.2026 sollte durch eine Funkstreifenbesatzung ein Fahrzeug kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer entzog sich der Kontrolle. Bei der anschließenden Flucht verunfallte das Fahrzeug.

Gestern Morgen gegen 03:00 Uhr sollte ein Fahrzeug durch eine Funkstreifenbesatzung des 1. PR Neumünster auf dem Großflecken anlassunabhängig kontrolliert werden.

Der Fahrzeugführer entzog sich der Kontrolle und flüchtete über die Straßen Am Teich und Schleusberg in die Ehndorfer Straße, wo er schließlich bei einer Kollision mit einer Hauswand verunfallte.

Der Fahrer wurde hierbei verletzt, wurde jedoch durch einen eingesetzten Rettungswagen lediglich ambulant behandelt.

An dem Fahrzeug waren entwendete Kennzeichen angebracht.

Da bei dem 18-jährigen deutschen Fahrzeugführer, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, Atemalkohol festgestellt wurde und der Verdacht auf die Einnahme von Betäubungsmitteln bestand, wurde auf dem 1. PR Neumünster eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er entlassen.

Ihn erwarten nun Strafverfahren bezüglich des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, illegalem Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl und Urkundenfälschung.

Constanze Becker

Polizeidirektion Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 11:03

    POL-NMS: 260427-4-pdnms Zwei verletzte Polizeibeamte nach Widerstand in Rendsburg

    Hohn ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 26.04.2026 kam es gegen 16.35 Uhr im Ahornweg in Hohn zu einem häusliche Gewalt Delikt, ein 38 jähriger portugiesischer Beschuldigter schlug dort auf eine 41 jährige russische Geschädigte mit der Faust ein. Eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Rendsburg erschien am Einsatzort und trennte die Streitenden. Der ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 08:39

    POL-NMS: 20260427-1-PDNMS-Bedrohungslage in Kleingartenkolonie in Neumünster

    Neumünster (ots) - Am 24.04.2026 kam es zu einer Bedrohungslage in einer Kleingartenkolonie in Neumünster. Die Polizei war mit einem starken Kräfteaufgebot vor Ort. Bei einer Durchsuchung der Pazelle konnten Waffen und Betäubungsmittel festgestellt werden. Am 24.04.2026 wurden mehrere Streifenwagen vom 1. und 2. Polizeirevier Neumünster sowie ein Diensthund der ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 08:26

    POL-NMS: 260427-2-pdnms Feuer im Vereinsheim SC Gut Heil in Neumünster

    Neumünster (ots) - Am 25.04.2026 kam es gegen 09.00 Uhr im Sportheim des SC Gut Heil in der Schillerstraße in Neumünster zu einem Feuer, verletzt wurde niemand. Gegen 09.00 Uhr musste der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster zu einem Feuer im Sportheim des SC Gut Heil ausrücken, dort hatte es nach ersten Erkenntnissen im Bereich der Küche angefangen zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren