Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260427-1-PDNMS-Bedrohungslage in Kleingartenkolonie in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 24.04.2026 kam es zu einer Bedrohungslage in einer Kleingartenkolonie in Neumünster. Die Polizei war mit einem starken Kräfteaufgebot vor Ort. Bei einer Durchsuchung der Pazelle konnten Waffen und Betäubungsmittel festgestellt werden.

Am 24.04.2026 wurden mehrere Streifenwagen vom 1. und 2. Polizeirevier Neumünster sowie ein Diensthund der Bundespolizei zur Hans-Sass-Kolonie in Neumünster entsandt. Hier wurde kurz zuvor eine Bedrohungslage mit Hinweis auf Schusswaffen gemeldet.

Unter Einbeziehung starker Kräfte wurde die entsprechende Pazelle aufgesucht. Hier konnte ein 27-jähriger deutscher Beschuldigter sowie zwei Zeugen angetroffen werden.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Pazelle konnten mehrere Schreckschusswaffen sowie Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

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