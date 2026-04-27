PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260427-1-PDNMS-Bedrohungslage in Kleingartenkolonie in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 24.04.2026 kam es zu einer Bedrohungslage in einer Kleingartenkolonie in Neumünster. Die Polizei war mit einem starken Kräfteaufgebot vor Ort. Bei einer Durchsuchung der Pazelle konnten Waffen und Betäubungsmittel festgestellt werden.

Am 24.04.2026 wurden mehrere Streifenwagen vom 1. und 2. Polizeirevier Neumünster sowie ein Diensthund der Bundespolizei zur Hans-Sass-Kolonie in Neumünster entsandt. Hier wurde kurz zuvor eine Bedrohungslage mit Hinweis auf Schusswaffen gemeldet.

Unter Einbeziehung starker Kräfte wurde die entsprechende Pazelle aufgesucht. Hier konnte ein 27-jähriger deutscher Beschuldigter sowie zwei Zeugen angetroffen werden.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Pazelle konnten mehrere Schreckschusswaffen sowie Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren