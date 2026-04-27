Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260427-2-pdnms Feuer im Vereinsheim SC Gut Heil in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 25.04.2026 kam es gegen 09.00 Uhr im Sportheim des SC Gut Heil in der Schillerstraße in Neumünster zu einem Feuer, verletzt wurde niemand. Gegen 09.00 Uhr musste der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster zu einem Feuer im Sportheim des SC Gut Heil ausrücken, dort hatte es nach ersten Erkenntnissen im Bereich der Küche angefangen zu brennen. Dem Pächter des Sportheimes war eine stärkere Rauchentwicklung aus dem Gebäude aufgefallen, die Feuerwehr konnte keine offenen Flammen mehr feststellen, es mussten aber noch verschiedene Glutnester im Vereinsheim abgelöscht werden. Erste Ermittlungen am Brandort ergaben, dass vermutlich ein technischer Defekt die Brandursache gewesen sei. An dem Gebäude entstand ein erheblicher Schaden, der Brandort wurde beschlagnahmt, das Gebäude kann erst mal nicht betreten werden, die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gruß

Sönke Petersen

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