Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260424-1-PDNMS-Haftbefehl nach Fund von Betäubungsmitteln in Owschlag erlassen

Owschlag/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der PD Neumünster und der Staatsanwaltschaft Kiel -

Am 21.04.2026 wurden in Owschlag im Rahmen einer Verkehrskontrolle diverse Betäubungsmittel innerhalb eines Fahrzeuges festgestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde Haftbefehl erlassen.

Am 21.04.2026 wurden im Anschluss einer Großkontrolle auch mobile Kontrollen u.a. im Bereich Owschlag durchgeführt. Hier wurde gegen 11:00 Uhr in der Eisenbahnstraße anlassunabhängig ein Ford Transit durch Kräfte des PR Elmshorn kontrolliert.

Nachdem durch die kontrollierenden Beamten Cannabisgeruch in dem Fahrzeug wahrgenommen wurde, konnten bei einer anschließenden Durchsuchung des Kastenwagens mehr als 100 Gramm Kokain, über 8 Kilogramm Cannabis sowie Haschisch im unteren dreistelligen Gramm Bereich aufgefunden werden. Weiterhin wurden 13.000 Euro Bargeld im Fahrzeug aufgefunden.

Durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurde wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ein Haftbefehl gegen einen 28-jährigen Deutschen beantragt. Dieser wurde am 22.04.2026 durch einen Richter des AG Rendsburg erlassen.

Michael Bimler

Staatsanwaltschaft Kiel

Constanze Becker

Pressesprecherin PD NMS

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