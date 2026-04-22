Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260422-1-1-PDNMS-Vermisste 13 Jährige angetroffen

Rendsburg (ots)

Die am heutigen Tag vermisst gemeldete Shanaja H. konnte am Nachmittag des 22.04.2026 wohlbehalten angetroffen werden.

Wir bitten die Medien um Löschung des veröffentlichten Fotos und der persönlichen Daten und bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung.

Constanze Becker

Pressesprecherin

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