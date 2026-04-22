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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260422-1-1-PDNMS-Vermisste 13 Jährige angetroffen

Rendsburg (ots)

Die am heutigen Tag vermisst gemeldete Shanaja H. konnte am Nachmittag des 22.04.2026 wohlbehalten angetroffen werden.

Wir bitten die Medien um Löschung des veröffentlichten Fotos und der persönlichen Daten und bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung.

Constanze Becker

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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  • 22.04.2026 – 15:11

    POL-NMS: 20260422-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Fockbek

    Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 21.04.2026 kam es in Fockbek zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nach Zeugen. Am 21.04.2026 meldete sich ein 51-jähriger Unfallbeteiligter bei der Polizei. Er gab an, dass er gegen 14:30 Uhr in der Rendsburger Straße in Fockbek auf einem Seitenstreifen geparkt habe. Beim Öffnen der Fahrertür seines ...

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  • 20.04.2026 – 11:31

    POL-NMS: 20260420-3-PDNMS-Verunreinigung des Nord-Ostsee-Kanals durch Dieselkraftstoff

    Rendsburg (ots) - Am 19.04.2026 kam es zu einer Verunreinigung des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) durch Dieselkraftstoff in Höhe Rendsburg. Es gibt Hinweise auf das verursachende Schiff. Am 19.04.2026 gegen 17:20 Uhr Uhr wurde dem WSPR Kiel gemeldet, dass es eine Gewässerverunreinigung im Bereich des NOK bei Rendsburg ...

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  • 20.04.2026 – 10:53

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    Neumünster (ots) - Am 18.04.2026 wurde in Neumünster in eine Wohnung eingebrochen, während die betagte Bewohnerin zugegen war. Sie bemerkte den Einbruch erst kurze Zeit später. Die Kriminalpolizei in Neumünster sucht Zeugen. Am 18.04.2026 kam es zwischen 20:30 Uhr und 22:15 Uhr zu einem Einbruch in eine ...

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