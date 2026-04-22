Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260422-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Fockbek

Fockbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 21.04.2026 kam es in Fockbek zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am 21.04.2026 meldete sich ein 51-jähriger Unfallbeteiligter bei der Polizei. Er gab an, dass er gegen 14:30 Uhr in der Rendsburger Straße in Fockbek auf einem Seitenstreifen geparkt habe. Beim Öffnen der Fahrertür seines weißen Peugeot Kombis habe er offenbar ein Fahrzeug übersehen, das gerade an ihm vorbeifuhr. Hierbei kollidierte dieses mit dem Türrahmen des parkenden Wagens.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte anschließend seien Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Zu der Farbe oder dem Fabrikat des beteiligten Fahrzeuges, können keine Angaben gemacht werden.

Wer hat am 21.04.2026 die Unfallsituation in Fockbek beobachten können? Wer kann Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug machen? Melden sie sich bitte bei der Polizeistation in Fockbek unter 04331-208120 oder fockbek.pst@polizei.landsh.de

Constanze Becker

Pressesprecherin

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