Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260424-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Paketdiebstählen in Gettorf

Gettorf - Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Im Zeitraum vom 01.04.2026 bis 23.04.2026 kam es zu vermehrten Meldungen von abhandengekommenen Paketen in der Postverteilungstelle in Gettorf. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Polizei sucht weitere Geschädigte.

In den letzten Wochen wurden vermehrt Diebstähle von Paketen angezeigt, die aus der Postverteilungsstelle in Gettorf abhanden gekommen waren.

Die Polizei in Gettorf ermittelte und konnte nun einen Tatverdacht gegen einen 41-jährigen Deutschen erhärten, der dort arbeitete.

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Kiel angeregten und durch das Amtsgericht Kiel angeordneten Durchsuchung seiner Wohnräume konnte Diebesgut aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich u.a. um Kleidung und Elektrogeräte.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren bezüglich des Verdachts des Gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet.

Die Polizei in Gettorf bittet nun weitere Geschädigte, die seit dem 01.04.2026 ein Paket vermissen, sich unter Angabe ihres Namens und eines Bestellnachweises bei der Polizeistation in Gettorf unter 04346-2965000 oder gettorf.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Constanze Becker

Pressesprecherin PD Neumünster

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell