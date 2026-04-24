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POL-NMS: 20260424-3-PDNMS-Illegale Müllentsorgungen in Felm und Altenholz

POL-NMS: 20260424-3-PDNMS-Illegale Müllentsorgungen in Felm und Altenholz
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Felm/ Altenholz (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Einsatzkräfte der Polizeistation Altenholz heute (24.04.26) zwei Müllablagerungen in der Natur fest. Nun suchen die Beamten die Verursacher.

Auf dem Parkplatz an der Rathmannsdorfer Schleuse (Gemeinde Felm) haben bislang unbekannte Personen unter anderem ein Sofa, eine Matratze, Bettzeug, einen auffällig blauen Sitzsack, eine rote Isomatte sowie die Schutzhülle einer Switch entsorgt.

Nur wenige hundert Meter weiter, hinter einer Leitplanke an der Kreisstraße 19 in Richtung Altenholz-Klausdorf, wurden eine blaue Plastiksandkiste sowie eine braune Holzleiter aufgefunden.

Die Entsorgung wurde über die Gemeinde Felm und die Straßenmeisterei Eckernförde veranlasst. Die Verursacher erwarten neben einem empfindlichen Bußgeld auch die Übernahme der Entsorgungskosten. Wie lange der Müll schon liegt ist noch nicht bekannt.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Altenholz unter Telefon 0431 - 22 000 100 oder per Mail altenholz.pst@landsh.de entgegen.

Kai Kröger

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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