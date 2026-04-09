Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Falschparken war der Auslöser für Anzeigen wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots)

Eine offenstehende Beifahrertür eines Falschparkers war gestern Abend Auslöser für eine körperliche Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße. Gegen 19:45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Radfahrer den Radweg in Richtung Postplatz, als er in Höhe des Ärztehauses einen auf dem Radweg parkenden PKW samt offenstehender Beifahrertür feststellte. Nachdem der Radfahrer die 33-jährige Fahrerin auf ihr Fehlverhalten angesprochen hatte, informierte sie ihren im Ärztehaus befindlichen 28-jährigen Mann. Dieser habe auf den 43-Jährigen eingeschlagen, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Da der Radfahrer nach Alkohol roch, wurde mit ihm ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,56 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Vorfall hatte Anzeigen wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr zur Folge.

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