POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer
Schifferstadt (ots)
Am Mittwoch, 08.04.2026, kam es im Lissenweg gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Beim Vorbeifahren an einem 46-jährigen Fahrradfahrer touchierte ein 63-jähriger Autofahrer den Fahrradfahrer, so dass dieser zu Fall kam. Hierbei verletzte sich der 46-jährige leicht.
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