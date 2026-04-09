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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Frankenthal (ots)

Am 08.04.2026 gegen 09:00 Uhr wird hiesiger Dienststelle eine randalierende Person in der Mörscher Straße in Frankenthal gemeldet. Vor Ort können Polizeikräfte einen 46-jährigen Mann antreffen, welcher lautstark herumschreit. Zuvor habe der Mann auch bereits Mitarbeiter einer gemeinnützigen Einrichtung angepöbelt. Der 46-Jährige zeigte sich im Rahmen der Personenkontrolle gegenüber den eingesetzten Polizeikräften uneinsichtig und unkooperativ. Dem ausgesprochenen Platzverweis für die Örtlichkeit kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde die Ingewahrsamnahme erklärt und der Randalierer dem Polizeigewahrsam hiesiger Dienststelle zugeführt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Eine strafrechtliche Relevanz im Handeln des 46-Jährigen konnte nicht festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
PK Pirrung

Telefon: 06233 313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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